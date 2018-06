Lady Gaga (32) schlüpft in ihre allererste Kino-Hauptrolle! In "A Star Is Born" spielt der US-Star die erfolglose Sängerin Ally. Der erste Trailer, den Warner Bros. jetzt veröffentlichte, zeigt: Die Karriere der talentierten Musikerin kommt erst in Fahrt, nachdem sie dem Country-Star Jackson Maine – gespielt von Bradley Cooper (43) – begegnet. Natürlich darf es dabei nicht an einer romantischen Lovestory zwischen den beiden fehlen. Die Geschichte ist allerdings nicht neu. Es handelt sich bei dem Streifen bereits um den vierten Remake des gleichnamigen Originals von 1954. Zuletzt wurde das Musiker-Duo von Oscar-Preisträgerin Barbra Streisand (76) und US-Country-Sänger Kris Kristofferson gespielt. Ihre Version der Geschichte heimste 1976 etliche Awards ein: unter anderem zwei Grammy Awards, einen Oscar und fünf Golden Globe Awards.



