Die Sendung hat ihre Spuren hinterlassen! Am Freitag hatte das Abenteuer Promi Big Brother für Daniel Völz (33) nach zwei Wochen ein Ende gefunden. Im Finale der sechsten Staffel hatte der amtierende Bachelor den undankbaren vierten Rang belegt, seine Platzierung trübte aber nicht seine gute Laune bei der anschließenden Party. Einen Tag später war Daniel gemeinsam mit Show-Flirt Chethrin Schulze (26) wieder auf dem Weg nach Berlin. Unterwegs der Schock: Der 33-Jährige musste in ein Krankenhaus.

In seiner Instagram-Story hielt Daniel seine Fans auf dem Laufenden. In einem Video saß er in einem Behandlungszimmer und blickte mit trauriger Miene in die Kamera. Der Klinikaufenthalt dürfte aber recht harmlos verlaufen sein und nicht länger gedauert haben. Der Grund für den Besuch beim Doc war nur ein kleiner, harmloser Splitter – wohl ein PBB-Überbleibsel.

Zwei Tage vor dem Finale hatte sich der Synchronsprecher bei der Vorbereitung des Lagerfeuers ein Holzstückchen in den Finger gerammt. Fürsorglich hatte Chethrin ihn eigentlich verarztet und das Teil mit einer Pinzette entfernt, wohl nicht komplett. Inzwischen hat Daniel einen dicken Verband um seinen Finger und gab Entwarnung. "Leben im 'Big Brother'-Haus ist nicht ungefährlich", scherzte er.

P.Hoffmann/WENN.com Daniel Völz beim "Promi Big Brother"-Finale

Instagram / daniel_voelz Bachelor Daniel Völz in der ersten Nacht der Rosen

Instagram / Daniel_voelz Daniel Völz

