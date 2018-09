Die zweite Staffel Love Island rückt immer näher und bringt dieses Jahr einige frische Ideen mit sich! Nach der erfolgreichen Format-Premiere im vergangenen Jahr entzündet RTL II in wenigen Tagen wieder das Dating-Feuerwerk: Ab dem 10. September treten neue Islander in die Fußstapfen von Elena Miras (26), Chethrin Schulze (26) und Co.. Dabei wird auf das bewährte Erfolgsrezept gesetzt – mit kleinen Änderungen.

Der Samstagabend soll in diesem Jahr etwas anders aufgezogen werden, wie Quotenmeter berichtet: Es sollen wie auch im Vorjahr keine neuen Episoden gezeigt werden, allerdings gibt es statt einer Zusammenfassung der Woche nun Wiederholungen der ganzen Folgen. Damit werde die Show am 15. September auf dem Sender die Zeit zwischen 20:15 Uhr und 2 Uhr nachts komplett einnehmen – eingefleischte "Love Island"-Fans können sich also auf einen wahren Flirt-Marathon einstellen!

Um das Format herum soll es in diesem Jahr auf verschiedenen Plattformen außerdem noch mehr Content für die Zuschauer geben. Ex-Kandidatin Chethrin soll einen Facebook-Talk moderieren, außerdem sei neben einem eigenen morgendlichen Podcast noch ein werktägliches Magazin geplant, das um 19 Uhr über die Mattscheiben flimmern soll. "Love Island" selbst geht mit Moderatorin Jana Ina Zarrella (41) am 10. September mit einer einstündigen Eröffnungsshow zur Primetime in eine neue Runde.

Love Island, RTL II Anthony Schirru (vorne) bei "Love Island"

Love Island, RTL II Chethrin und Donna, "Love Island"-Kandidatinnen

Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe, RTL II Jana Ina Zarrella, Moderatorin von "Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe"

