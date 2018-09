Liebes-Jubiläum bei Bibi Heinicke (25) und Julian Claßen (25)! 2018 ist für die beiden YouTube-Stars ein besonderes Jahr: Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind, in wenigen Wochen soll ihr Sohn zur Welt kommen. Vor der Geburt wollen die Webstars außerdem endlich den Bund der Ehe eingehen – die Turteltauben sind immerhin bereits seit fast zehn Jahren zusammen. Bibi widmete ihrem Schatz Julian an ihrem Jahrestag nun liebevolle Worte!

Der erste September ist für die werdenden Eltern ein ganz besonderes Datum: "Heute auf den Tag bist du seit neuneinhalb Jahren an meiner Seite", schrieb die 25-Jährige an ihren Schatz in ihrer Instagram-Story. "Anstatt, dass es sich für mich wie eine Ewigkeit anfühlt, freue ich mich jeden Tag erneut, wieder neben dir aufwachen zu dürfen." Sie freue sich auch auf die nächsten Jahre und die neuen Abenteuer mit ihm. "Egal was kommt, ich weiß, dass ich immer auf dich zählen kann und wir immer füreinander da sind."

Dass sich die werdende Mama auf ihren Verlobten verlassen kann, bestätigte der Pranker mit seinem neuesten Social-Media-Beitrag: "Gerade passiert so viel bei uns – unser Kleiner, der Umzug, unsere Hochzeit. Aber keine Sorge, ich versuche Bibi so weit es geht, zu entlasten", postete er auf Insta zu einem süßen Couple-Pic von sich und seiner Liebsten.

Instagram / bibisbeautypalace Julian Claßen und Bibi Heinicke

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Bibi Heinicke, YouTuber

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Bibi Heinicke , YouTube-Stars

