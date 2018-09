Shirin David (23) hat sich erneut unters Messer gelegt! Die Sängerin stand schon immer sehr offen zu ihren Beauty-Eingriffen. Ihr tolles Aussehen verdanke sie laut eigener Aussage zum einen ihrer Ausdauer im Fitnessstudio und zum anderen dem Können von Fachärzten. Zuletzt ließ sich die Brünette neue Keramikschalen über ihre Zähne setzen. Jetzt nahm sie die nächste Veränderung vor: Shirin ließ sich an ihrer Nase operieren.

Wie die ehemalige DSDS-Jurorin jetzt via Twitter mitteilte, konnte sie sich endlich zu diesem Entschluss durchringen und zog ihren Plan während ihres Urlaubs in Istanbul durch: "Ich liege hier im Kittel bereit für meine Nasen-OP. Oh mein Gott! Ich weiß, ihr werdet mich alle hassen, weil ich es jetzt echt mache, aber heute ist der Tag aller Tage" Wenig später meldete sich die YouTuberin auch schon wieder aus dem Krankenhaus: "Aufgewacht und überglücklich! In einer Woche darf ich dann mein Pflaster abmachen." Auf ein Foto des Ergebnisses werden ihre Anhänger also noch warten müssen.

Shirins Netzgemeinde nahm die angekündigte Beauty-OP gemischt auf. Einige kritisierten die 23-Jährige scharf, während ihr andere das Recht zusprachen, an ihrem Körper zu machen, was sie wolle. Auf die Frage eines Nutzers, ob sie Schmerzen habe, antworte die Influencerin dann: "Habe etwas Druck auf den Ohren und fühle mich ein bisschen klatsche, weil meine Nase so zu ist. Aber ansonsten fühle ich mich überraschend gut."

P.Hoffmann/WENN.com Shirin David auf den ABOUT YOU Awards 2018

Cinamon Red / Wenn.com YouTube-Star Shirin David

Mathis Wienand / Getty Images Shirin David bei der Glow 2017

