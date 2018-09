Whitney Houstons (✝48) Leidenschaft war eindeutig das Singen – nicht das Songschreiben! Der 2012 auf tragische Weise verstorbene Popstar veröffentlichte so einige Hits, die bis heute auf keiner Party fehlen dürfen: "I Wanna Dance With Somebody", "One Moment In Time" oder "I Will Always Love You" sind echte Ohrwurm-Garanten, die perfekt zu ihrer Stimme passen. Umso unglaublicher, dass keines der Lieder aus der Feder der Chartstürmerin stammen soll!

Diesen Fakt bestätigte Rickey Minor in der Doku "40 Jahre Whitney Houston", die anlässlich der Veröffentlichung ihrer ersten Single "Life's a Party" im Jahr 1978 auf VOX gezeigt wurde: "Whitney hatte nie den Drang, ihre Songs selber zu schreiben. Dafür ist sie mit ihrer Stimme eine der größten Geschichtenerzählerinnen unserer Zeit." Der Musikproduzent fand das allerdings auch aus einem simplen Grund keinesfalls verwerflich und verdeutlichte dies im TV mit einem Vergleich. "Sollten alle unsere oscarprämierten Schauspieler ihre Filme selber schreiben? Sollten sie bei ihren Filmen Regie führen? Ich denke eher nicht!", erklärte er seinen Standpunkt.

Dadurch, dass sie die Tracks nur interpretierte, habe sie nie Geld verdient, wenn die Songs im Radio gespielt wurden. Ihren Lebensstil finanzierte die US-Amerikanerin dagegen mit Auftritten und Plattenverkäufen, für die sie Gage bekam. Wie Rickey zusätzlich verriet, sei der Bühnenstar deshalb gezwungen gewesen, immer wieder neue CDs zu veröffentlichen und Konzerte zu geben – auch, als es Whitney gesundheitlich nicht mehr gut ging.

Joel Saget / Getty Images Whitney Houston bei den MTV Europe Awards 1999

Vince Bucci/Getty Images Whitney Houston bei einer Pre-Grammy Party

