Er ist schon fast ein Jahrzehnt lang im Musikbusiness – in der Zeit hat sich auch der Stil von Justin Bieber (24) über die Jahre hinweg immer weiter verändert. Vom süßen Teenie-Jungen in Hoodie und Baggy Pants zum Skater Boy, hat der Biebs eine wahre Style-Evolution durchgemacht. Mittlerweile ist der Sänger beim Nerd-Look angekommen: Hawaiihemden und Tennissocken sind seine Fashion-Keypieces geworden. Bei einem Dinner mit seiner Verlobten Hailey Baldwin (21) ist ihm jetzt aber ein echter Mode-Fauxpas passiert – sein Hosenstall stand offen.

Am Donnerstag besuchten Justin und das Model einen Gottesdienst. Danach ging es in trauter Zweisamkeit zum Abendessen. Auf dem Weg dorthin wurden die Turteltauben, die sich erst vor wenigen Wochen verlobt haben, von Paparazzi erwischt. Im gnadenlosen Blitzlichtgewitter ging nicht unter, dass der "Sorry"-Interpret ein entscheidendes Detail an seinem Outfit vergessen hatte: Sein Hosenstall war offen.

Auch seine Hailey schien etwas vergessen zu haben. Zu ihrem Pullover trug die Laufstegschönheit nämlich keine Hosen und wirkte daher unten herum ganz schön nackt. Der Stimmung des Paares schienen diese zwei Fashion-Fails aber nichts anhaben zu können. Justin und Hailey strahlten um die Wette.

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin in Beverly Hills

Anzeige

Adriana M. Barraza/WENN Justin Bieber bei der Premiere von "Midnight Sun"

Anzeige

Butch Dill/Getty Images for Jingle Ball 2012 Justin Bieber beim Jingle Ball 2012

Anzeige

Wie gefällt euch Justins aktueller Style? Supergut! Überhaupt nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de