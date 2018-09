Haarige Veränderung für Unter uns-Liebling Valea Scalabrino (28)! Seit April 2010 verkörpert die aus Berlin stammende Schauspielerin in der RTL-Soap die Medizinstudentin Sina Hirschberger (ehemals Uhland). Ihre lange, dunkelbraune Mähne ist inzwischen dabei fast zu Valeas Markenzeichen geworden. Doch nun präsentierte sich die TV-Beauty beim "Unter uns"-Fantag in Köln mit einem neuen Look: Der Soapie hat nämlich zur Schere gegriffen und sich von seinem Rapunzelhaar getrennt.

Von stolzen 20 Zentimetern verabschiedete sich Valea, nun trägt sie ihr Haar auf Schulterlänge. Warum sich die Schauspielerin für den Schritt entschieden hat, verriet sie im Interview mit RTL: "Ich hatte sieben Jahre lang immer sehr lange Haare für meine Rolle. Für mich war es Zeit für Veränderung." Überwindung habe sie der radikale Haarschnitt nicht gekostet – im Gegenteil: "Mut ist mein zweiter Vorname, aber für meine neue Frisur habe ich den nicht gebraucht."

Für den Long Bob musste die Wahl-Kölnerin nicht einmal zum Friseur. Stattdessen schnitten ihr die "Unter uns"-Maskenbildnerinnen in einer Drehpause die Haare, denn sie sind zum Teil als professionelle Haarstylisten ausgebildet – ein Luxus für die Schauspielerin. Mit dem Ergebnis ist Valea mehr als happy. "Alle finden meine neue Frisur toll. Ein Long Bob ist ja gerade auch Trend, da konnte ich gar nicht falsch liegen", erklärte sie im Interview.

MG RTL D / Stefan Behrens Bambi (Benjamin Heinrich) und Sina (Valea Scalabrino) in "Unter uns"

Instagram / valea_scalabrino_official Valea Scalabrino, deutsche Schauspielerin

Instagram / valea_scalabrino_official Valea Scalabrino, "Unter uns"-Schauspielerin

