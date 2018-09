Diese Zeilen rühren einen fast zu Tränen! Seit fast drei Wochen ist Hana Nitsche (32) Mama und genießt ihr Familienglück in vollen Zügen. Nachdem das Model kurz nach der Geburt überraschend wieder das Krankenhausbett hüten musste, könnte sie, wieder zu Hause bei ihren Liebsten, wohl kaum glücklicher sein. Wie vernarrt Hana in ihr kleines Töchterchen ist, beweist jetzt ein Post, der unter die Haut geht.

"Mein süßes Baby – du bist erst 18 Tage alt, aber du hast meine Welt schon verändert und mich auf eine Art und Weise bewegt, die ich mir nie hätte vorstellen können", beginnt die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihre liebevollen Worte auf Instagram. Dazu teilt sie einen Schnappschuss, auf dem sie die Füßchen ihres Sonnenscheins behutsam in den Händen hält. Sie habe zuvor noch nie so für jemanden empfunden wie für ihr Baby: "Du bist das Kostbarste, was ich kenne, der größte Segen, den ich jemals erhalten habe. Du bist für mich perfekt und erfüllst mich mit unglaublicher Freude. Dich in meinen Armen zu halten und dich anzusehen, fasziniert mich, die ganze Welt steht still und nichts anderes zählt."

Mit den Worten "Mama liebt dich sehr und ich werde mein Leben für dich geben" schließt sie ihre Liebeserklärung ab, die viele Fans zutiefst berührt. "Das ist wundervoll und hat mich zu Tränen gerührt", lautet nur ein Kommentar einer geflashten Userin.

Instagram / hananitsche Hana Nitsche, Model

Anzeige

Instagram / hananitsche Hana Nitsche und die Füßchen ihrer Tochter

Anzeige

Instagram / hananitsche Hana Nitsche und ihre Tochter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de