Familien-Power zu Ehren von Victoria Beckham (44)! Als Mitglied den Spice Girls startete die Sängerin in den 90er-Jahren ihre Karriere, versuchte sich nach der Auflösung der Band auch als Solokünstlerin. Ihre eigentliche Leidenschaft gehörte allerdings der Mode – ihr eigenes Label feiert in diesem Jahr bereits sein zehnjähriges Bestehen. Zu diesem Anlass widmete das Fashionmagazin Vogue in Großbritannien Vic die aktuelle Ausgabe. Auf dem Cover zeigt sich die Designerin im Kreise ihrer vier Kinder.

Ihre Kraft holt sich Victoria bei ihren Liebsten – und genau das sollte bei dem Shooting auch deutlich werden. Neben dem Bild mit Harper (7), Brooklyn (19), Romeo (16) und Cruz (13) gibt es im Heft aber auch Aufnahmen mit ihrem Mann David Beckham (43) und der ganzen Familie. "Wir alle sechs zusammen sind stärker, als wir es als Einzelkämpfer wären. Wir respektieren dieses Familienband und das ist der Schlüssel", erklärte sie im Interview. Denn auch ihr Gatte hat neben seiner Fußballkarriere in der Modewelt Fuß gefasst, ihre Söhne wandeln ebenfalls auf erfolgreichen Style-Pfaden.

Zum Cover und dem zehnten Geburtstag ihrer Marke widmete David seiner Frau ein paar liebevolle Zeilen auf Instagram: "Victoria hat lang und hart dafür gearbeitet, diese unglaublich erfolgreiche Marke über die letzten zehn Jahre aufzubauen, und ich bin so stolz auf sie. Ich schätze mich glücklich, dass ich ihre Träume unterstützen durfte." Beide scheinen zu wissen, dass sie es ohneeinander nie so weit gebracht hätten.

Instagram / victoriabeckham Brooklyn (hinten), Romeo (links), Harper (Mitte) und Cruz Beckham (rechts)

Frazer Harrison/Getty Images for Ken Paves Salon David und Victoria Beckham bei einem Event in Los Angeles, 2017

Pascal Le Segretain/Getty Images Victoria Beckham bei einer Veranstaltung in Paris, Januar 2018

