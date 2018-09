Es war der wohl peinlichste Karriere-Moment für Ashlee Simpson (33)! 2004 war die Schwester von Jessica Simpson (38) eine der gefragtesten Sängerinnen im Showbusiness und wollte ihrer Großen die Krone als erfolgreichster Star der Familie streitig machen. Doch dann versagte ihr Playback in einer Live-Show und die ganze Welt lachte über Ashlee – heute blickt sie auf diesen prägenden Fail-Moment ganz erwachsen zurück.

Als Ashlee das Lipsync-Desaster geschah, war sie gerade einmal 20 Jahre alt. Damals hatte die Musikerin mit ihrer Band bei Saturday Night Live rocken wollen, doch nach ihrer "Pieces of Me"-Performance startete der Song erneut – inklusive Gesangs-Playback. 14 Jahre später hat Ashlee damit nun endgültig abgeschlossen, wie sie E!News erzählte. Die heute 33-Jährige konnte sogar etwas Positives aus der Sache ziehen: "Dir passieren im Leben nun mal Dinge, und sie machen dich stärker und zu einem besseren Künstler, zu einer besseren Person. Ich denke, solche Sachen stärken deinen Charakter und deine Stärke, und es geht darum, wie du mit ihnen umgehst." Bald wolle die TV-Darstellerin, die mit Ehemann Evan Ross (30) bald wieder in einer Realityshow zu sehen ist, sogar neue Lieder veröffentlichen – ihr letztes Album "Bittersweet World" erschien vor zehn Jahren.

Direkt nach dem unangenehmen Zwischenfall hatte die Sängerin damals noch einen merkwürdigen Tanz aufgeführt und am Ende der Sendung gesagt, ihre Band habe den falschen Track angespielt. Ihren Playback-Fail hatte Ashlee dann zwei Tage später doch zugegeben, betonte jedoch, es sei das erste und letzte Mal für sie gewesen. "Wer jemals auf eins meiner Konzerte geht, da werde ich immer mit voller Kraft singen. Ich habe übles Sodbrennen und habe das an dem Tag bloß überspielt", sagte sie in einem Interview bei den Teen Choice Awards 2004.

Getty Images Ashlee Simpson 2004 bei den Teen Choice Awards

Getty Images Evan Ross und Ashlee Simpson in Los Angeles

Getty Images Ashlee Simpson-Ross Ende August 2018 in Las Vegas

