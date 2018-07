Ashlee Simpson (33) kehrt ins Fernsehen zurück! Zu Beginn ihrer Karriere wurde die Sängerin bereits in den Jahren 2003 und 2004 von Kameras begleitet: "The Ashlee Simpson Show" erlaubte ihren Fans einen ungeschönten Blick hinter die Kulissen. 14 Jahre später bekommt die Blondine nun erneut ein Reality-Format – in "Ashlee und Evan" soll sich dieses Mal alles um ihre Familie drehen. Ihre ältere Schwester Jessica Simpson (38) hatte von 2003 bis 2005 eine ähnliche Sendung und kennt die Auswirkungen: Daher kann die Musikerin einfach nicht verstehen, dass Ashlee sich das freiwillig antun möchte!

15 Jahre nach dem Ende ihrer Show "Newlyweds" würde sich Jessica nie wieder darauf einlassen, ihr Privatleben vor die Kamera zu zerren. Sie weiß genau, wie viele Zuschauer sich vor den Bildschirmen ein Urteil über ihren Alltag erlaubt haben. "Ich bin ja wirklich selbstbewusst. Aber ich weiß auch, dass dir Menschen ganz leicht das Wort im Mund umdrehen können. Und ich bin da wirklich eine tickende Zeitbombe, deshalb würde ich der Presse ständig Schlagzeilen liefern", erklärte sie im Entertainment Tonight-Interview. Im ersten Moment sei sie schockiert gewesen, als sie von Ashlees neuer Sendung erfahren hatte.

Ihre Schwester ist von dem TV-Comeback aber völlig begeistert. "Ich bin jetzt seit zehn Jahren nur Mutter. Diese Zeit war toll, aber ich will mich auch wieder auf meine Karriere konzentrieren", freute sich die 33-Jährige. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Evan Ross (29) hat die Blondine die zweijährige Tochter Jagger Snow. Aus ihrer ersten Ehe mit Pete Wentz (39) ging der neunjährige Bronx Mowgli hervor.

Bauer-Griffin / SplashNews.com Jessica Simpson bei der Beautycon 2018 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / realevanross Ashlee Simpson und Evan Ross mit ihren Kindern im Disneyland

Anzeige

Adriana M. Barraza / WENN.com Ashlee Simpson bei den American Music Awards

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de