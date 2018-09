Rasante Action für Felix von Jascheroff (36)! Bereits seit 2001 steht der Schauspieler mit einigen Unterbrechungen für die beliebte RTL-Daily GZSZ vor der Kamera. Langweilig wird es für seinen Charakter John in den vergangenen Jahren keinesfalls. Jetzt scheint er aber dennoch den Kollekiez gegen ein Abenteuer auf der Autobahn eingetauscht zu haben – zumindest vorübergehend. Felix spielt anscheinend bei Alarm für Cobra 11 mit!

"Anderes Set, andere Rolle – so ist das Leben. Ich werde euch auf dem Laufenden halten", erzählte Felix seiner Community in seiner Instagram-Story. Dieses Versprechen hielt er dann auch: Er teilte einen Schnappschuss, auf dem er mit zwei weiteren Männern mit Sturmmasken und einer Pistole im Auto posiert. Das Bild versah er unter anderem mit dem Text "Cobra 11" – ein klarer Hinweis dafür, dass der 36-Jährige bald in der actiongeladenen Serie zu sehen sein könnte.

Felix wäre damit nicht der erste Darsteller, der für einen Gastaufritt zum explosiven TV-Format wechselt. In den vergangenen Jahren ergatterten unter anderem auch Raúl Richter (31), Sila Sahin (32), Susan Sideropoulos (37) und Nadine Menz (28) – alle haben GZSZ mittlerweile den Rücken gekehrt – eine Rolle. Auch Johns Daily-Schwester Anne Menden (32) durfte schon neben "Alarm für Cobra 11"-Urgestein Erdogan Atalay (51) spielen.

Instagram / felixvjascheroff Felix von Jascheroff am "Alarm für Cobra 11"-Set

RTL / Sebastian Geyer Felix von Jascheroff bei GZSZ

WENN.com Erdogan Atalay im Januar 2018

