Wird Sophia (3) immer mehr zum Lookalike ihrer Mama? Diesen Eindruck macht zumindest der aktuelle Schnappschuss von Daniela Katzenberger (31)! Es ist kein Geheimnis, dass die Maus ihrer berühmten Mutter in vielen Dingen nacheifert. Neben der Lieblingsfarbe Rosa schaut sich die Dreijährige auch erste Schminktipps bei der Kultblondine ab. Aber auch in puncto Mode scheint der TV-Star Sophias großes Vorbild zu sein.

Daniela macht ihrem Namen alle Ehre! Auf ihrem neuesten Instagram-Foto trägt die Liebste von Lucas Cordalis (51) nämlich einen Pullover mit Katzenohren an der Kapuze. Allerdings macht sich die Pfälzerin nicht alleine zur Katz': Auch ihr Töchterchen schlüpfte samt Spielzeugpuppe in den grauen Sweater und verwandelte sich in eine putzige Mini-Mieze.

Das ist im Übrigen nicht das erste Mal, dass sich Dani und ihr Mini-Me im Partnerlook präsentieren. Vor wenigen Monaten begeisterte das Duo in dem gleichen Sternchen-Hausanzug die Katzen-Fans. Aber was haltet ihr von dem Mama-Tochter-Style: Supersüß oder zu viel des Guten? Stimmt ab!

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und ihre Tochter Sophia (vorne)

Facebook / Daniela Katzenberger Daniela Katzenberger und Töchterchen Sophia Cordalis

Instagram/danielakatzenberger Sophia Cordalis und Daniela Katzenberger

