Diese Bilder lassen Frauenherzen höherschlagen! Von 1992 bis 2013 gehörte David Beckham (43) zu den erfolgreichsten Fußballprofis der Welt – entschied sich im Alter von 38 Jahren jedoch dazu, sich aus dem Sport zurückzuziehen. Seine sportliche Karriere ist ihm aber auch heute noch anzusehen: Muskeln, so weit das Auge reicht. Nachdem David seinen Traumbody bereits diverse Male für Unterwäschekampagnen zur Schau gestellt hat, bekommen seine Fans jetzt erneut einen Blick auf seinen durchtrainierten Körper: In Miami lässt es sich der Hottie aktuell am Hotelpool gut gehen!

Nur mit einer blauen Badehose, einer Kette und einer Sonnenbrille ausgestattet wurde David jetzt an der Südspitze Floridas gesichtet. Dabei hatten seine Zuschauer freie Sicht auf seine immer noch sportliche Figur und seine zahlreichen Tätowierungen. In kurzer Distanz zum kühlen Nass feierte er dort gemeinsam mit seinem neuen Team Inter Miami, das im Jahr 2020 in der nordamerikanischen Profiliga an den Start gehen soll.

Von den Paparazzi ließ er sich dabei offenbar überhaupt nicht stören: Nach einer Poolsession und einem ausgiebigen Sonnenbad gönnte sich der Vierfach-Papa auch noch ganz entspannt ein ordentliches Mittagessen. Doch auch durch den leckeren Burger nahm sein Sixpack keinen Schaden!

MEGA David Beckham in Miami 2018

MEGA David Beckhamam Pool eines Hotels in Miami

MEGA David Beckham

