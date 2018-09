Eine der berühmtesten Familien der Welt hat heute Grund zum Feiern: Romeo Beckham wird 16 Jahre alt! Der zweitälteste Sohn von David (43) und Victoria Beckham (44) erhält zu seinem Ehrentag natürlich nicht nur von Tausenden Fans weltweit jede Menge Glückwünsche, sondern darf sich auch über herzliche Worte seiner Liebsten freuen. Für Papa David ist es dabei geradezu unfassbar, wie groß sein Sohn inzwischen ist.

Auf seinem Instagram-Profil postete der frühere britische Fußballnationalspieler einen Schnappschuss, auf dem er auf Romeos Oberlippe den Rasierer ansetzt – das eindeutige Zeichen, dass sein Zweitältester nicht mehr weit entfernt davon ist, erwachsen zu sein. "Ich kann es nicht glauben, dass mein kleiner Mann 16 Jahre alt ist... Alles Gute, großer Junge. Du bist so besonders und ich liebe dich so sehr", schrieb der 43-Jährige zu dem Bild. Ähnlich ungläubig und voller Liebe zeigten sich Mama Victoria und Romeos jüngerer Bruder Cruz (13) in ihren Glückwunsch-Postings.

Bereits zwei Tage vor seinem großen Tag organisierten seine Eltern eine Party zu Ehren des Sportler-Sprosses. Mit dabei: sein Patenonkel Elton John (71) und dessen Lebenspartner David Furnish (55). Die Pop-Legende, die seit über 25 Jahren mit Kicker David befreundet ist, verbringt derzeit ein paar sonnige Tage mit den Beckhams in Südfrankreich – klar, dass Romeos Geburtstag da bei einem entspannten Family-and-Friends-Dinner gebührend gefeiert wurde!

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham mit ihrem Sohn Cruz

Instagram / cruzbeckham Romeo und Cruz Beckham

Instagram / davidbeckham Elton John und David Beckham im Urlaub

