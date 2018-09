Sie haben sich gesucht und gefunden – oder etwa nicht? Gestern Abend war es endlich so weit: Nadine Klein (32) hat ihre letzte Rose vergeben. Der glückliche Auserwählte: Alexander Hindersmann, der sich bereits zu Staffelstart als echter Favorit herauskristallisierte. Zwar wollen es die beiden langsam angehen lassen, trotzdem geben sie einer gemeinsamen Zukunft eine Chance. Totaler Blödsinn, melden sich nun die anderen Boys zu Wort und zweifeln an den Gefühlen der Turteltauben.

Oweia, ob die Rosenkavalierin und der Fitness-Trainer mit so viel Gegenwind gerechnet hatten? Beim großen Wiedersehen kurz nach dem Rosen-Finale fragte Moderatorin Frauke Ludowig (54) die anderen Kandidaten, was sie von dem überraschenden Happy End halten – Begeisterung sah jedenfalls anders aus. "Die Antwort kam nicht sofort, das war nicht authentisch und wird nicht lange halten", stellte Rafi Rachek klar. Auch Singlemann Eddy Mock schätzte das Ganze eher kritisch ein: "Man wünscht es den beiden natürlich. Aber woran ich mich störe: Du machst nicht bei so einer Show mit, ohne davon zu profitieren." Sind Nadine und Alex also wirklich nur zusammen, um weiter im Gespräch zu bleiben?

Einer, der die Sache ebenfalls nicht ganz gelassen hinnahm, war der Zweitplatzierte Daniel Lott. "Nach wie vor bin ich der Ansicht, dass es die falsche Entscheidung war. Ich wünsche den beiden alles Gute, aber na ja", lautete sein verständlicherweise verhaltenes Urteil.

MG RTL D "Die Bachelorette"-Wiedersehens-Show 2018

Anzeige

MG RTL D "Die Bachelorette"-Kandidat Eddy

Anzeige

Instagram / daniel_lott_ Bachelorette Nadine Klein und Finalist Daniel Lott bei ihrem Dreamdate

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de