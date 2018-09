Auch die Vorjahres-Bachelorette ist wieder vom Markt! Während Nadine Klein (32) als diesjährige Rosenlady aktuell mit ihrem Show-Auserwählten Alexander Hindersmann happy ist, gehört das TV-Glück von Jessica Paszka (28) bereits der Vergangenheit an. Ihre Beziehung zu David Friedrich (28) war nur von kurzer Dauer. Nachdem immer neue Hinweise einen neuen Mann an ihrer Seite vermuten ließen, macht sie es nun offiziell: Jessica ist wieder in festen Händen!

Das It-Girl bestätigt im Bild-Interview, einen neuen Freund zu haben und bricht damit endlich sein Schweigen über den Beziehungsstatus. "Meinen Freund kenne ich schon ein paar Jahre, nun hat es gefunkt. Ich habe mich lange dagegen gewehrt, aber jetzt habe ich mich für diese Beziehung entschieden", erzählte die 28-Jährige. Ein Bekenntnis, auf das ihre Fans schon gewartet haben dürften, nachdem die ersten Indizien auf eine neue Partnerschaft im Netz aufgetaucht waren – doch auf eigene Turtel-Schnappschüsse müssen Jessicas Follower wohl verzichten.

Die Ex-Promi Big Brother-Teilnehmerin wolle es lieber anderen Leuten überlassen, Pärchenbilder auf Instagram zu posten, damit es nicht ständig neue Schlagzeilen über ihre Liebe gebe. "Mein Freund will nicht in die Öffentlichkeit, das macht vieles einfacher", fügte Jessica hinzu. Ob es sich bei ihrem Schatz wirklich um den Fußballer Ajdin Hrustic (22) handelt, sagte sie nicht klar – die Vermutung liegt nach mehreren Aufnahmen, die die beiden innig miteinander zeigen, aber nahe.

P.Hoffmann/WENN.com Jessica Paszka in Berlin

Promiflash Jessica Paszka und Ajdin Hrustic

Instagram / Ajdinhrustic23 Ajdin Hrustic, Fußballer

