Könnte Alexander Hindersmanns Job seinem Liebesglück etwa im Wege stehen? Erst am Mittwochabend bekam der Hottie aus dem hohen Norden im Bachelorette-Finale die letzte Rose von Nadine Klein (32) überreicht. In der großen Wiedersehens-Show mit Frauke Ludowig (54) verkündeten die beiden dann stolz: Ja, wir sind verliebt! Doch schon jetzt hat seine Angebetete jede Menge Konkurrenz: Denn auch von seinen Kundinnen wird der Fitnesstrainer offensiv angeflirtet!

Im Gespräch mit InTouch sprach der 29-Jährige nun über die eindeutigen Angebote: "Ich habe viele Stammkunden, die ich zu Hause trainiere. Auch Frauen. Es gab auch Kundinnen, die angedeutet haben, dass sie mehr wollen als nur Training!" Sorgen müsse sich seine Freundin jedoch nicht machen – denn Alex will Berufliches auch beruflich halten. Dass er seinen Job wegen der Flirtereien an den Nagel hängt, kommt für Nadines Auserwählten nicht in Frage. "Ich habe den Job schließlich schon vorher gehabt!", sagte er.

Die "Bachelorette" müsste die Situation ihres Schatzes eigentlich auch verstehen können – schließlich buhlten in der TV-Show 20 Männer um ihr Herz. Zudem hatte sie selbst noch im Frühjahr an der RTL-Sendung Der Bachelor teilgenommen. Danach dürften in den Social-Media-Accounts der einstigen Single-Lady sicher so einige Nachrichten von potenziellen Verehrern eingetrudelt sein.

MG RTL D Alexander Hindersmann und Nadine Klein in der letzten Nacht der Rosen

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann im Fitnessstudio

Instagram / alexander_hindersmann Nadine Klein und Alex Hindersmann, "Die Bachelorette"-Paar 2018

