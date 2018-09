Was für eine Ehre für die Beckhams! Zusammen mit ihren Söhnen Brooklyn (19), Romeo (16), Cruz (13) und Tochter Harper (7) ziert Stilikone und Designerin Victoria (44) das aktuelle Cover der britischen Vogue. Das Ex-Spice Girl ließ sich mit seinen Kindern als verschworene und selbstbewusste Familienbande ablichten. Doch wo war nur Papa David Beckham (43)? Der Ex-Profikicker soll das Familien-Fotoshooting offenbar abgelehnt haben.

Wie ein Insider nun gegenüber Daily Mail verriet, sehe Becks es gar nicht gerne, dass seine Frau die gemeinsamen Sprösslinge so in die Öffentlichkeit zieht. "David bedauert es, dass seine Kinder auf diese Art berühmt werden. Er fühlt sich dabei sehr unwohl", sagte der Promi-Experte. Statt bei dem Familienshooting mit zu posieren, willigte der 43-Jährige ein, auf einem gesonderten Cover für Abonnenten zu erscheinen. Die Schwarz-Weiß-Aufnahme, auf der er mit Victoria zu sehen ist, wirkt jedoch alles andere als harmonisch. Das Paar sitzt ohne Körperkontakt nebeneinander, schaut mit strengem Blick in die Kamera. Ob es wegen des Familien-Covers wohl bei den Beckhams kriselt?

Gerüchten über Beziehungsprobleme musste Victoria schon seit dem Beginn ihrer Partnerschaft mit David entgegen treten. In einem Interview, das die Vogue mit der Designerin anlässlich des Fotoshootings führte, sage sie: "Deshalb sind David und ich daran gewöhnt, den Unsinn zu ignorieren und ganz normal weiterzumachen."

Joe Raedle / Getty Images David Beckham bei der Anhörung zum Bauvorhaben eines Stadions in Miami

Anzeige

Getty Images David und Victoria Beckham in Monaco

Anzeige

Larry Busacca/Getty Images North America Victoria Beckham bei der "The Model as Muse"-Ausstellung in New York City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de