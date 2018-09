Sie zeigen sich innig wie nie! Beyoncé (37) verbrachte ihren 37. Geburtstag ganz romantisch mit ihrem Ehemann Jay-Z (48) am 4. September in Italien. Am Mittelmeer genehmigten sich die beiden verschmuste Stunden – und ließen es sich auf ihrer persönlichen Luxus-Jacht gut gehen! Bislang wurde das Couple nur von Paparazzi bei dem Ausflug abgelichtet. Jetzt endlich meldet sich Queen B mit eigenen Schnappschüssen zurück – und zeigt sich darauf ganz verliebt mit ihrem Gatten!

Auf Instagram teilt Beyoncé eine ganze Reihe an Turtelpics: In lockeren Sommeroutfits kuscheln die Liebenden ganz verknallt – Jay-Z drückt seiner Liebsten mehrmals einen süßen Schmatzer auf den Kopf, während sich seine Frau an ihn schmiegt. Auch beim Anschneiden der Torte wich der 48-Jährige der Sängerin nicht von der Seite. Neben all den putzigen Fotos ließ die "Halo"-Interpretin aber auch die Ereignisse des vergangenen Jahres Revue passieren: "Mit 36 wurde ich Dreifach-Mama. Ich habe Zwillinge gestillt. Ich habe das Gelübde mit meinem Ehemann nach zehn Jahren erneuert. [...]. Ich bin mit meiner Familie auf Tour durch die ganze Welt gegangen und ich habe es geliebt. Dieses Jahr war monumental für mich", schrieb die Powerfrau im Netz.

Besonders genießt Beyoncé jetzt das Leben als Familie! Um genügend Zeit mit ihren drei Kids Blue Ivy (6), Rumi und Sir zu haben, legen die Brünette und der Rapper auch öfter eine längere Verschnaufpause von ihrem gemeinsamen Touralltag ein.

Instagram / beyonce Jay-Z und Beyoncé

Instagram / beyonce Beyoncè und Jay-Z, Musiker-Paar

Instagram / Beyonce Jay-Z, Beyoncé und Tochter Blue Ivy

