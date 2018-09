Das waren wirklich Abenteuer-Ferien! In den vergangenen Monaten ging die Familie Garner-Affleck durch eine schwere Zeit. Kurz bevor Jennifer Garner (46) und Ben Affleck (46) im August ihre Scheidung finalisieren wollten, hatte der Schauspieler einen schlimmen Alkoholrückfall, wurde von seiner Noch-Ehefrau in eine Entzugsklinik gefahren. Seitdem liegt die Scheidung wieder einmal auf Eis. Um sie ein wenig abzulenken, wollte Jennifer mit ihrer ältesten Tochter Violet (12) ein paar entspannte Tage in Schweden verbringen. Aus diesem Urlaub wäre aber fast eine Katastrophe geworden.

In der The Tonight Show mit Jimmy Fallon (43) erzählte Jen von dem unfreiwilligen Abenteuer. Sie begab sich mit der Zwölfjährigen auf eine Kayaktour. Eigentlich sollte der Trip nur rund zehn Minuten dauern und eine vorbestimmte Strecke entlanggehen. "Eine Stunde später waren wir immer noch nicht zurück. Und nicht nur das. Auf einmal waren da riesige Brücken über uns und große Schiffe und der Fluss wurde ziemlich breit", erzählte die 46-Jährige aufgeregt. Sie befanden sich schon in der Mündung ins Meer! Zum Glück kam ihr und ihrer Tochter aber jemand zu Hilfe: "Plötzlich sahen wir diesen blonden Mann, mit der Sonne hinter ihm wie ein Heiligenschein und er kam, um uns zu retten."

Ihren schwedischen Helfer wird die "Dallas Buyers Club"-Darstellerin immer in Erinnerung behalten. "Er tauchte einfach auf und führte uns zurück. Sein Name war Matthias! Ich werde Matthias niemals vergessen. Er hat uns gerettet", sagte Jennifer mit einem Schmunzeln.

TC/Splash News Schauspielerin Jennifer Garner mit ihrer Tochter Violet

Getty Images Schauspielerin Jennifer Garner bei der Enthüllung ihres Sterns auf dem Walk of Fame 2018

Getty Images Jennifer Garner mit ihren Kindern Violet (hinten), Seraphina und Samuel

