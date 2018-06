Seit Wochen brodelt die Gerüchteküche: Was läuft zwischen Michelle (46) und Feuerherz-Hottie Karsten Walter? Die Schlagersängerin sorgte mit einem verräterischen Kommentar auf dem Social-Media-Kanal des Musikers für jede Menge Spekulationen. Auf eine offizielle Bestätigung der Turtelei mussten die Fans bisher jedoch verzichten. Jetzt scheint Michelle dem Rätselraten um eine mögliche Beziehung der beiden endlich ein Ende gemacht zu haben: Ein Foto zeigt sie kuschelnd mit einem Mann!

Hat Michelle jetzt die Pärchenbombe platzen lassen? Auf ihrem Instagram-Account teilte das Stimmwunder einen Schnappschuss, auf dem sie sich in die Arme eines liegenden Mannes schmiegt. Das Gesicht ihres Kuschelpartners ist allerdings nicht komplett zu erkennen – nur der Bart und die Lippen sind zu sehen. Für Michelles Follower steht allerdings fest: Es kann sich bei dem Herren auf dem Foto nur um Karsten handeln! Die 46-Jährige ließ das Bild unbeschriftet – bei so viel Zärtlichkeit und Vertrautheit braucht es eben offenbar keine großen Worte.

Unwahrscheinlich ist es nicht, dass es der 25-Jährige ist, der auf dem Bild schützend seinen Arm um Michelle legt. Erst am Mittwoch freute sich die "Wer Liebe lebt"-Interpretin unter einem von Karstens Posts: "Mein Schatz! Geschafft! Ich freue mich, wenn du heute kommst!" Was glaubt ihr: Ist das Karsten auf Michelles Foto? Stimmt in unserer Umfrage ab!

RTL/Stefan Gregorowius DSDS-Jurorin Michelle beim Recall

Anzeige

Instagram / karstenwalterofficial Karsten Walter, Schlagersänger

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images Sängerin Michelle

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de