Im Mai hatten Julian Claßen (25) und seine Herzdame Bibi Heinicke (25) für die Sensation gesorgt: Das YouTuber-Pärchen erwartet sein erstes gemeinsames Baby! Diese Nachricht hat die Welt der werdenden Eltern ordentlich auf den Kopf gestellt. Vor der Geburt ihres Prinzen wollen Julian und Bibi noch einiges erledigen – Jawort und Kisten packen inklusive. Dieser Tumult treibt den werdenden Papa aber nicht in den Wahnsinn: Er freut sich auf das Abenteuer!

"Tut mir leid, dass in letzter Zeit etwas weniger auf meinem/unseren Kanälen kommt", richtete Julian sich unter einem Paar-Schnappschuss an seine Instagram-Community. Aber bei Bibi und ihm sei aktuell Action angesagt: "Gerade passiert so viel bei uns: unser Kleiner, der Umzug, unsere Hochzeit. Aber keine Sorge, ich versuche, Bibi so weit es geht zu entlasten." In ein paar Wochen werde sich sein Leben komplett ändern – aber das sorgt für ein dickes Grinsen bei Julian. "Ehrlich gesagt, habe ich mich noch nie so sehr auf etwas in meinem Leben gefreut", gestand der Netz-Star.

Bei seiner Liebsten hingegen hatte der ganze Stress aufgrund der Schwangerschaftshormone zuletzt für eine Tränenflut gesorgt. In einem YouTube-Video brachen bei der Bald-Mama alle Dämme. Und auch die Suche nach einem Hochzeitskleid gestaltete sich bisher als schwierig: Im Laden wurde die schwangere 25-Jährige nicht fündig und musste ihre Robe online bestellen – für ihre Trauung, die noch diesen Monat stattfinden soll.

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Bibi Heinicke, Webstars

Anzeige

Instagram / Bibisbeautypalace Bibi Heinicke und Julian Claßen

Anzeige

YouTube / BibisBeautyPalace Julian Claßen und Bibi Heinicke

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de