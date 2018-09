Wenige Tage nach dem offiziellen Liebesaus mit Selena Gomez (26) fand Justin Bieber (24) Trost bei einer anderen On-Off-Freundin. Hailey Baldwin (21) konnte das Herz des Sängers allerdings komplett für sich gewinnen – die beiden verlobten sich im Juli nach nur wenigen Wochen Beziehung! Mittlerweile stecken der kanadische Hottie und das Model mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Den Gang vor den Altar kann Hailey kaum noch erwarten!

Im Interview mit dem Magazin Stellar plauderte die hübsche Blondine aus dem Brautnähkästchen und machte deutlich: Der Gedanke an den Ringtausch mit ihrem Justin versetzt sie schon jetzt in Ekstase. Hailey sei "mehr als aufgeregt" – Hater, die ihre Verlobung kritisieren, finden in ihrem Leben deswegen keinen Platz. "Ich glaube nicht, dass es mich richtig trifft. Ich habe gelernt, mein Bestes zu geben und das Negative in dieser Zeit zu ignorieren, damit ich diese Saison meines Lebens genießen kann", stellte die 21-Jährige klar.

Viel ist über die anstehende Trauung, die wahrscheinlich nächstes Jahr stattfinden soll, noch nicht bekannt – und so soll es auch bleiben, wenn es nach Justin und Hailey geht. "Sie möchten eine private Hochzeit ohne Medienüberwachung. Sie wollen nur mit ihren Freunden und ihren Familien zusammen sein", verriet ein Insider gegenüber US Weekly.

Robert O'neil / SplashNews.com Hailey Baldwin und Justin Bieber in New York, August 2018

Instagram / haileybaldwin Hailey Baldwin und Justin Bieber

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin in Beverly Hills

