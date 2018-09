Mit ihm hat sie endlich den Richtigen an ihrer Seite! Im vergangenen Jahr heiratete Vanessa Mai (26) ihren Freund und Manager Andreas Ferber. Mit ihrem Hund Ikaro haben die Turteltauben ihre Familie sogar schon um ein Mitglied erweitert und scheinen auch so überglücklich zu sein. Doch in Sachen Beziehung lief es bei dem beliebten Schlagersternchen nicht immer so rund. Denn auf Treue sollen ihre vorherigen Partner nicht viel Wert gelegt haben.

"Alle meine Exfreunde haben mich betrogen – nicht nur einmal", enthüllte die gebürtige Baden-Württembergerin in einem YouTube-Video. Das habe allerdings auch daran gelegen, dass sie zu gutmütig sei und ihren Verflossenen immer wieder verziehen habe. "Ich glaube einfach an das Gute im Menschen, und wenn man einen Fehler macht, dann kann man sich auch so ändern, dass man den Fehler nicht noch mal macht", erklärte sie bestimmt.

Vanessa selbst scheint jedenfalls aus ihren Fehlern gelernt zu haben und endlich den Einen gefunden zu haben. Ganz unbemerkt gab die Sängerin ihrem Schatz am 12. Juni 2017 das Jawort. Auf der spanischen Insel Mallorca feierten die beiden ihre Liebe im kleinen Kreis und machten sich mit Freunden und Verwandten eine schöne Zeit.

WENN.com Vanessa Mai bei der ARD-Show "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten"

Anzeige

Patrick Hoffmann/WENN.com Vanessa Mai und Andreas Ferber bei der Goldenen Henne 2015

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Vanessa Mai beim Radio B2 SchlagerHammer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de