Welches US-amerikanische Reality-Sternchen versteckt sich hinter diesem Knack-Po? Trotz XXL-Sonnenhut dürfte es nicht wirklich schwer sein, diese Lady zu enttarnen. Wie die Mehrheit ihrer berühmten Schwestern setzt auch sie auf große Backen – und das nach eigener Aussage ganz ohne Hilfe von Beauty-Docs. Außerdem wurde die Blondine vor wenigen Monaten zum ersten Mal Mutter. Mit der Geburt ihrer kleinen Tochter ging für sie ihr sehnlichster Wunsch in Erfüllung. Spätestens jetzt ist wohl jedem klar: Diese sexy Kehrseite gehört natürlich Jeansdesignerin Khloe Kardashian (34)!

Der Keeping up with the Kardashians-Star gönnt sich momentan eine wohlverdiente Auszeit unter Palmen. Mit im Gepäck sind Baby True, ihr Liebster Tristan Thompson (27) sowie Momager Kris Jenner (62). Nachdem Khloe ihren Followern erst vor wenigen Tagen ihren traumhaften After-Baby-Body präsentiert hatte, legte sie auf Instagram nun mit einem Schnappschuss ihres durchtrainierten Hinterns nach.

Neben den heißen Fotos der Kalifornierin selbst zeigte sich ihre Community vor allem von den schnuckeligen Aufnahmen ihrer kleinen Prinzessin begeistert. Mit ihren ersten Planschversuchen im Pool verzauberte True die Follower ihrer berühmten Mutter: Extrem stylish mit Mini-Turban und niedlichem Badeanzug vergnügte sich das vier Monate alte Mädchen gemeinsam mit Mama Khloe und Oma Kris im kühlen Nass.

Instagram/khloekardashian Khloe Kardashian, Reality-Star

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian mit ihrer Tochter True im Urlaub

Instagram / https://www.instagram.com/khloekardashian/ True Thompson, Kris Jenner und Khloe Kardashian

