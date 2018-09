Daniel Küblböcks (33) Fangemeinde steht unter Schock. Der ehemalige DSDS-Paradiesvogel wird schon seit den frühen Morgenstunden vermisst. Daniel macht eigentlich zurzeit Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff. Kurz vor Neufundland soll er jedoch angeblich selbst von Bord gesprungen sein. Seither suchen Rettungskräfte verzweifelt nach dem Vermissten. In den vergangenen Jahren ist es immer ruhiger um den einstigen Publikumsliebling geworden. Dabei fing seine Karriere doch eigentlich so schrill an!

2002 startete der damals 18-Jährige seine TV-Karriere bei DSDS. Durch seine schrägen Auftritte und noch verrückteren Outfits wurde Daniel dabei schnell zum absoluten Publikumsmagneten – und schaffte es daher trotz eher dünner Stimme auf den dritten Platz. Nach einigen Charterfolgen ging der gebürtige Bayer nur zwei Jahre später ins allererste Dschungelcamp und schaffte es auch dort mit seiner schrillen Art bis auf den dritten Rang. 2005 konnten die Zuschauer Daniel dann auch im Big Brother-Container sehen. Dort hielt es den "You Drive Me Crazy"-Interpreten allerdings nur sieben Tage. Danach zog sich Daniel erst einmal ein wenig aus der Öffentlichkeit zurück. Zwar hatte er immer wieder kleinere TV-Auftritte – wie zum Beispiel bei "Das perfekte Promi-Dinner" – wirklich von sich reden machte Daniel aber erst wieder 2015. Damals zeigte er bei Let's Dance, was er auf dem Tanzparkett zu bieten hat und belegte immerhin einen passablen sechsten Platz.

Neben seinen zahlreichen TV-Auftritten arbeitete Daniel in den vergangenen Jahren auch immer wieder an seiner Musikkarriere. Dabei machte er unter anderem Abstecher ins Pop-, Country- und Jazz-Genre. Wirklich erfolgreich waren allerdings nur seine beiden ersten Alben "Positive Energie" und "Liebe Nation". Außerdem veröffentlichte Daniel bereits eine Biografie, einen Comic und einen eigenen Kinofilm. Mittlerweile arbeitet der TV-Star als Investor und besucht nebenbei eine Schauspielschule.

PUBLIC ADDRESS/ActionPress Daniel Küblböck

Uta Konopka/WENN.com Otlile Mabuse und Daniel Küblböck bei "Let's Dance"

Starpress/WENN.com Daniel Küblböck auf Ibiza

