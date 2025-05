So putzig weckten Laura Maria Rypas Kinder sie am Muttertag

Laura Maria Rypa (29) hat am diesjährigen Muttertag einen besonders liebevollen Start in den Morgen erlebt: Ihre beiden Söhne Leano (2) und Amelio sowie ihr Verlobter Pietro Lombardi (32) weckten die Influencerin mit einer süßen Überraschung. Die zweifache Mama teilte auf Instagram mit ihren Fans, wie niedlich ihre Liebsten sich Gedanken gemacht hatten: Ihre Kinder trugen Kleidung mit der Aufschrift "Meine Mama ist die Beste. Danke, dass es dich gibt! Wir lieben dich" und zauberten damit ein glückliches Lächeln auf Lauras Gesicht.

Laura Maria zeigte sich begeistert von dem Herzblut, das ihre Jungs und Pietro in die Vorbereitung gesteckt hatten. "Diese kleinen Oberteile, diese strahlenden Augen... Ich war wirklich kurz sprachlos vor lauter Glück", kommentierte die stolze Zweifachmutter ihren Social-Media-Beitrag gerührt. Zudem betonte sie, wie sehr sie die gelungene Aufmerksamkeit schätzt: "Es sind genau diese Momente, die zeigen, wie viel Liebe in den kleinen Gesten steckt und wie sehr uns diese kleinen Menschen täglich daran erinnern, was wirklich zählt."

Die Internetbekanntheit gibt auf ihren Social-Media-Kanälen immer wieder Einblicke in ihr Leben mit Pietro und den gemeinsamen Kindern. Mit viel Humor und Ehrlichkeit spricht sie regelmäßig über den Trubel und die Freuden ihres Familienalltags. Jüngst reiste die kleine Familie erstmals zu viert in den Urlaub – und das dokumentierten die Medienpersönlichkeiten fleißig im Netz. Für das Paar und seine zwei Sprösslinge ging es nach Dubai. Pietros ältester Sohn Alessio Lombardi (9), den er mit seiner Ex-Frau Sarah Engels (32) teilt, war nicht mit von der Partie.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypas Sohn, Mai 2025

Instagram / /lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, März 2025

