Vor ziemlich genau 21 Jahren starb Prinzessin Diana (✝36) an den Folgen eines schrecklichen Verkehrsunfalls in Paris. Und obwohl dieses tragische Ereignis mehr als zwei Jahrzehnte zurückliegt, hört die Welt nicht auf, sich an Diana zu erinnern. Die ehemalige Frau von Prinz Charles (69) war zu Lebzeiten eine der beliebtesten Mitglieder des britischen Königshauses. Bis heute wird viel über die wohltätige Royal berichtet – und immer wieder gibt es Details aus ihrem Leben, die bislang kaum jemand kannte. Nun tauchte eine private Weihnachtskarte auf – und darauf unterschrieb Lady Di mit ihrem bis dato unbekannten Spitznamen.

Wie DailyMail berichtet, hat David Butler, ein glühender Anhänger des britischen Königshauses, vor Kurzem das Foto einer Weihnachtskarte auf Twitter geteilt. Diese sei vermutlich an ihren früheren Chef gerichtet gewesen und in den späten 1980er-Jahren verschickt worden. Darauf steht in gut lesbarer Handschrift: "Ganz viel Liebe von uns – Duch und Charles!" Schon immer soll die mit 36 Jahren verstorbene Diana davon geträumt haben, eines Tages einen Prinzen zu heiraten. Von einem Teil ihrer Familie wurde Diana deshalb schon in ihrer Kindheit Duchess (zu Deutsch: Herzogin) oder kurz Duch genannt.

Am 29. Juli 1981 gab sie ihrem Prinzen schließlich das Jawort. In einem weißen Rüschenkleid mit einer langen Schleppe schritt sie neben Charles zum Altar. Mit einem riesigen Blumengesteck in der Hand machte die damals 20-Jährige den Traum ihres Lebens wahr – der Traum, aus dem kurze Zeit später ein Albtraum werden sollte.

SplashNews.com Prinz Charles und Prinzessin Diana

SplashNews.com Prinzessin Diana (†)

WENN Prinzessin Diana und Prinz Charles auf ihrer Hochzeit

