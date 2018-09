Seit Samstag sind Guido Maria Kretschmer (53) und Frank Mutters offiziell Mann und Mann! Im Rahmen einer romantischen Zeremonie gaben sich der Modedesigner und sein Liebster in Keitum auf der Nordsee-Insel Sylt das Jawort. Die Gästeliste war hochkarätig: Neben Sylvie Meis (40) und Katja Burkard (53) hatten sich auch Frauke Ludowig (54) und Marlene Lufen (47) unter die Zeugen des Liebesspektakels gemischt. Dabei kamen die Mitbringsel für das Brautpaar keinesfalls zu kurz: Guido und Frank wurden großzügig beschenkt!

Im Interview mit RTL plauderte Lingerie-Unternehmerin Sylvie aus, was sie für die beiden in petto hatte. "Ich schenke ihnen etwas, wodurch sie jeden Morgen an mich denken. Sie haben sich eine sehr schöne Kaffeemaschine gewünscht", verriet die 40-Jährige. Auch Katja kam nicht mit leeren Händen. "Ich habe ihnen eine Art Spiel geschenkt – wenn sie vielleicht mal eine Phase haben, in der sie keinen Gesprächsstoff haben. Und eine Kiste mit ganz tollem Wein", packte die 53-Jährige aus.

Sylvie und Katja waren deutlich angetan von der Hochzeit im hohen Norden. Auf Instagram postete die Niederländerin einen Schnappschuss mit den Zeilen: "Was für ein wunderschöner und romantischer Tag auf der Insel Sylt. Liebe liegt in der Luft!" Auch die RTL-Allrounderin Katja war total gerührt. Die gefühlvolle Trauung habe sie so mitgenommen, dass sie sogar ein paar Tränchen verdrücken musste.

