Nun ist es offiziell: Heute gaben sich Guido Maria Kretschmer (53) und sein langjähriger Partner Frank Mutters endlich das Jawort. Die beiden Frischvermählten standen nach Medienberichten auf der Nordseeinsel Keitum in der Kirche St. Severin vor dem Traualtar. Eine, die das romantische Ereignis live mitverfolgen durfte, ist Guidos gute Freundin Sylvie Meis (40) – und die kam beim Gedanken an die Zeremonie gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus!

Fotos oder private Infos vom Ablauf der Trauung gibt es leider bisher noch nicht. Sylvie konnte dennoch nicht komplett an sich halten und verriet auf Instagram immerhin einige kleine Details: "Was für ein wunderschöner und romantischer Tag auf der Insel Sylt. Liebe liegt in der Luft", schrieb die Moderatorin und scheint sich in diesem Moment für die anschließende Feier gestylt zu haben: "Jetzt wird sich für die Hochzeitsparty fertig gemacht!", fieberte die hübsche 40-Jährige dem Abend entgegen.

Die ehrenvolle Aufgabe der Trauzeugin durfte Sylvie jedoch nicht übernehmen – selbst dann nicht, wenn sie noch so sehr gewollt hätte. Guido und Frank entschieden sich nämlich gegen Trauzeugen: "Es haben sich so viele beworben, das ging mir auf die Nerven, sodass ich dachte: Jetzt reicht's aber wirklich!", plauderte der Shopping Queen-Gastgeber neulich in seiner TV-Sendung aus.

ActionPress / Christian Essler Sylvie Meis und Guido Maria Kretschmer

Anzeige

Instagram / 1misssmeis Sylvie Meis, Moderatorin

Anzeige

Clemens Bilan/ Getty Images Frank Mutters und Guido Maria Kretschmer bei dem Rosenball 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de