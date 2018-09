Allein für diesen Anblick lohnt es sich doch, einzuschalten! In wenigen Tagen startet in den USA die neue Lifetime-Serie "You". Die Netflix-Produktion weist inhaltlich nicht nur einige Parallelen zur Hit-Show Gossip Girl auf, sondern hat mit Penn Badgley (31) auch einen ehemaligen Hauptdarsteller im Cast. Und das Beste: Seine Rolle erinnert schwer an den einsamen Underdog Dan Humphrey aus Brooklyn. Aber auch optisch hat sich der Schauspieler seit dem "Gossip Girl"-Aus 2012 kaum verändert – im Gegenteil: Der Hollywood-Star wirkt heißer denn je!

In den letzten Jahren hielt sich Penn etwas aus der Öffentlichkeit zurück. Mit seiner Hauptrolle in "You" kehrt der Ex-Freund von Blake Lively (31) jetzt ins Rampenlicht zurück. Aktuell befindet sich der TV-Star auf Promotour durch Amerika – und macht dabei eine verdammt gute Figur. Von dem stylelosen Nerd, den Penn zu Beginn bei "Gossip Girl" verkörpert hat, ist definitiv nichts mehr übrig. Stattdessen beweist er ein modisches Händchen und kommt mit lässigem Dreitagebart und einem modernden Haarschnitt um die Ecke. Der 31-Jährige ist wohl das beste Beispiel dafür, dass man(n) auch sexy altern kann.

In "You" spielt Penn den Buchhändler Joe Goldberg, der eine Obsession für die aufstrebende Autorin Beck (verkörpert von Elizabeth Lail, 26) entwickelt. Über Social Media versucht er, die junge Frau auszuspionieren und durch Manipulation ihr Herz zu gewinnen. Ex-Pretty Little Liars-Beauty Shay Mitchell (31) mimt Becks intrigante Freundin Peach, die sich in Bücherwurm Joe verguckt. Auch die deutschen Fans dürfen sich laut Hollywood Reporter auf das Skandalformat freuen, denn Netflix habe sich die internationalen Erstausstrahlungsrechte gesichert. Wann das sein wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

WENN Penn Badgley 2009 bei Dreharbeiten zu "Gossip Girl"

Anzeige

Splash News Penn Badgley auf Promotour für seine neue Serie "You"

Anzeige

Splash News Shay Mitchell bei Promotour in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de