Damit sind die Gerüchte um eine neue Beziehung von Cara Delevingne (26) endlich bestätigt! In den vergangenen Wochen spekulierten die Fans wie wild: Was läuft zwischen der Schauspielerin und Ashley Benson (28)? Nachdem das Model und der Pretty Little Liars-Star bereits im April das erste Mal zusammen gesehen wurden, knutschten sie vor wenigen Wochen hemmungslos am Flughafen. Jetzt markierte Ashley auch gekonnt im Netz ihr Liebesrevier!

Auf ihrem Instagram-Account teilte Cara zwei Portraitsschnappschüsse, auf denen die lasziv in die Kamera blickt. Dafür heimste die Suicide Squad-Schönheit nicht nur unzählige Komplimente ihrer Follower ein, auch ihre vermeintliche Freundin Ashley kommentierte die Bilder – mit eindeutiger Message! "Meins", lautete die knappe Aussage der Blondine. Dabei beließ es die Schauspielerin allerdings nicht. Sie ließ Cara noch mit Sushi-Emojis wissen, dass sie eben diese sehen könne – ob das ein Insider oder eine Anspielung auf das enganliegende Dress ist, bleibt wohl erstmal noch ein Geheimnis der beiden.

Nicht nur Ashley ist hin und weg, auch ihre Partnerin scheint die Richtige gefunden zu haben. "Cara meint es ernst mit Ashley, sie sagt, sie ist verliebt", plauderte ein Insider gegenüber Hollywood Life aus. Die 26-Jährige, die für den Film "Her Smell" sogar schon gemeinsam mit Ashley vor der Kamera stand, plane sogar schon den nächsten Schritt. "Cara ist extrem aufgeregt, Ashley zu sich nach Hause mitzunehmen, damit sie ihre Familie treffen kann, sie ist sehr stolz auf sie", verriet die Quelle.

Jamie McCarthy/Getty Images Ashley Benson auf einer Premiere in New York

WENN Cara Delevingne bei der "Valerian"-Premiere in Paris

Getty Images Ashley Benson, Cara Delevingne und Elisabeth Moss bei der "Her Smell"-Cocktailparty in Toronto

