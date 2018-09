Jetzt ist es endlich raus! Im Juni posteten Natascha Ochsenknecht (54) und Philipp Stehler (30) immer wieder Pics von Dreharbeiten auf der Sonneninsel Ibiza. Für ein noch geheimes Projekt vom TV-Sender RTL II arbeiteten die beiden da gemeinsam. Fans fragten sich immer wieder, was genau der Bachelor in Paradise-Star und die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin drehten – bis jetzt. Schon in wenigen Wochen werden sie in der neuen Serie Ibiza Diary zu sehen sein.

Am 24. September wird die erste Folge des Formats Premiere feiern. Die Serie dreht sich um die Rolle der 17-jährigen Mara, die ihrem unglücklichen Alltag in Deutschland entflieht und zu ihrem Vater auf das spanische Eiland auswandert. Vor Ort erwarten sie allerdings neue Probleme mit der Familie und vor allem der Liebe zum Freund ihrer Stiefschwester. Wer welche Rolle übernehmen wird, hat RTL II noch nicht konkret verraten, aber auch Model Filiz Günther hat einen Part bekommen.

Nach der ersten Episode werden alle 15 gedrehten Ausgaben zunächst nur über Online-Streaming bei TV Now zu finden sein. Im TV sollen sie dann erst im kommenden Frühjahr ausgestrahlt werden.

Ibiza Diary, RTL II Cast von "Ibiza Diary"

Ibiza Diary, RTL II Philipp Stehler bei "Ibiza Diary"

Instagram / nataschaochsenknecht Philipp Stehler und Natascha Ochsenknecht mit dem Cast von "Ibiza Diary"

