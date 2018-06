Sie strahlen die fiesen Gerüchte einfach weg! Seit dem Finale der Kuppelshow Bachelor in Paradise sind Pamela Gil Marta und Philipp Stehler (30) offiziell ein Paar. Böse Zungen zweifelten in letzter Zeit jedoch immer wieder die Echtheit der Beziehung an. Jetzt wollen die beiden es anscheinend aber allen zeigen: Mit einem putzigen Pic vom gemeinsamen Ibiza-Aufenthalt sagen Pam und Phil ihren Hatern den Kampf an!

Von wegen schon längst getrennt! Seitdem Pam ihren Liebsten anlässlich seines 30. Geburtstags einen Überraschungsbesuch auf der spanischen Insel abstattete, verbringen die zwei – wenn Philipp gerade nicht beruflich unterwegs ist – sonnige Zeit in zuckersüßer Zweisamkeit. Das lässt zumindest ein Instagram-Post von der hübschen Brünetten erahnen. Darauf sieht man die Turteltauben bis über beide Ohren strahlend die Köpfe zusammenstecken. Diesen niedlichen Schnappschuss betitelte die Studentin mit "Ibiza und du", einem Palmen- und Herz-Emoji und dem Hashtag "#funinthesun".

Philipp und Pam mussten die ersten Wochen ihrer Beziehung tatsächlich auf Distanz führen. Nicht nur, weil bis vergangenen Mittwoch noch das Datingformat über die Bildschirme flackerte – sondern auch weil Philipp aktuell einigen jobbedingten Projekten im Ausland nachgeht.

Instagram / pamelita_mata Pamela Gil Mata und Philipp Stehler, Juni 2018

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler und Pamela Gil Marta im Juni 2018

MG RTL D Philipp Stehler und Pamela Gil Marta bei "Bachelor in Paradise"

