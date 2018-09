Was passiert bei Die Bachelorette eigentlich hinter den Kulissen? Acht Wochen lang konnten die TV-Zuschauer Nadine Klein (32) bei der Suche nach ihrem Mr. Right begleiten. Aber was macht eine Rosenlady eigentlich, wenn sie gerade mal nicht auf Dates geht oder sich den Entscheidungen stellen muss, wer bleiben darf und wer nicht? Dieses Geheimnis lüftete die Beauty jetzt im Promiflash-Interview und verriet beim VIP Shopping in der Mall of Berlin: Sie hat sich bei jeder sich bietenden Gelegenheit in die Federn geworfen!

