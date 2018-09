Ein weiterer Hinweis auf eine süße Lovestory? Bereits seit einigen Wochen ranken sich Beziehungsgerüchte um Ex-Bachelorette-Lady Jessica Paszka (28). In einigen Social-Media-Postings zeigte die brünette Beauty immer wieder Ausschnitte eines männlichen Begleiters. Erst vor wenigen Tagen bestätigte sie selbst, dass sie wieder vom Markt ist. Jetzt verdichten sich die Anzeichen auf ihren Liebsten erneut: Fußballer Ajdin Hrustic (22) kommentierte einen Post von Jessica!

Auf ihrer Instagram-Seite teilte Jessi erst kürzlich einen kurzen Clip mit ihrem ehemaligen Let's Dance-Tanzpartner Robert Beitsch (26). Neben den heißen Dancemoves der 28-Jährigen fiel ihren Bewunderern sicher ein ziemlich eindeutiger Kommentar auf. "Ich bin stolz auf dich", schrieb Profikicker Ajdin unter das Video der einstigen Rosenlady. Ein weiteres Indiz auf die neue Beziehung der ehemaligen Singlefrau?

Bereits vor wenigen Monaten urlaubte Jessica mit einem Mann an ihre Seite. Damals tauchten Bilder der Influencerin mit Ajdin am Flughafen auf. Auch in ihrer Instagram-Story teilte sie des Öfteren kleine Ausschnitte ihres Lieblings. Offiziell hat die TV-Berühmtheit die Beziehung zu dem Fußballer allerdings noch nicht bestätigt. Glaubt ihr, Jessica wird sich bald zu Ajdin bekennen? Stimmt ab!

Instagram / robertbeitsch_official Robert Beitsch und Jessica Paszka

Instagram / Jessica_paszka_ Jessica Paszka, bekannt aus "Die Bachelorette"

Promiflash Jessica Paszka und Ajdin Hrustic am Flughafen

