Seit über 94 Jahren lässt Disney die Herzen höher schlagen! Die Abenteuer von Micky Maus, Dornröschen Tarzan und Co. gehören bis heute zu den Geschichten, die bei den Kleinen und den Großen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auch die Royals können sich dieser Magie nicht entziehen. Bei einem Event ließen sich jetzt Prinz Harry (33) und seine Meghan (37) entlocken, welches Zeichentrickwerk sie am meisten begeistert!

Bei der Verleihung der WellChild Awards in London waren auch der Thronanwärter und die Herzogin vor Ort und stellten sich den neugierigen Fragen der anwesenden Kinder, wie People berichtete. Aus der zehnjährigen Cloe, die einen der Preise gewann, sei sofort herausgeschossen: "Was ist ihr Lieblings-Disneyfilm?" Darauf habe Harry direkt eine Antwort parat gehabt – er stehe auf der König der Löwen! Seine Frau hingegen scheint das offene Meer mehr zu reizen als die afrikanische Steppe: Sie verriet, dass sie am liebsten "Arielle, die Meerjungfrau" geschaut habe.

Bei der Veranstaltung sollen Meghan und Harry aber auch ein ernstes Thema angesprochen haben, wie die Mutter des vierjährigen Mckenzie Brackley erzählte. Ihr Junge habe nicht fotografiert werden wollen. "Sie wussten, dass Mckenzie Angst vor den Kameras hatte. Sie sagten ihm, dass sie die auch nicht mögen und drehten sich weg", erklärte sie gegenüber der britischen OK!.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den WellChild Awards

WENN.com Szene aus "Der König der Löwen"

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in London

