Was ein aufregender Tag bei Love Island! Heute hieß es in der Villa der Liebenden wieder: bitte paaren! Für Natascha Beil und ihrem Herzbuben Tobias Wegener sowie Sonnyboy Victor Seitz und Tracy Candela ging's zuerst aber aufs Doppeldate. Besonders bitter für Sabrina Doberstein, denn die hatte doch noch vor einem Tag heftig am Traumspanier herumgebaggert! Da floss dann sogar die eine oder andere Träne. Doch wen wählten die Herren der Schöpfung am Ende in der zweiten großen Paarungszeremonie aus?

Während manche Flirt-Duos in derselben Formation wie bisher blieben, gab es aber dank Neuzugängen Finnja Bünhove und Sabi auch einige frische Paare! Das sind die neuen Konstellationen: Marcellino Kremers wählte Julia. Tobias Wegener entschied sich, wie nicht anders zu erwarten, wieder für Traumfrau Natascha Beil. Spanier Victor schnappte sich seine Tracy zurück. Barkeeper Sebastian Kögl hat der Flirt mit Finnja Bünhove offenbar gut gefallen und wählte das freche Fräulein. Yannik Strunkey hatte Bock auf Lisa und machte direkt Nägel mit Köpfen.

Am Ende entscheidet Till Adam, welche Dame die Villa verlassen muss. Doch wählt er Lästerschwester Sabi oder die unglückliche Sabrina? Dass es morgen Abend für das Grit-Girl nicht gut ausgehen könnte, deutete sich bereits während der Folge an. Immer wieder lästerten die anderen Islander über die 25-jährige Influencerin – allen voran Till selbst mit Sabi. Aber was glaubt ihr: Für wen wird sich der Tattoo-Fan entscheiden?

"Love Island" ab Montag, 10. September 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II, danach dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr

Love Island, RTL II Sabrina Doberstein weint bei "Love Island" 2018

Anzeige

RTL II, Love Island Finnja Bünhove und Sebastian Kögl bei "Love Island"

Anzeige

Love Island, RTL II Sabrina Doberstein, deutsche Kuppelshow-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de