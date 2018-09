Sucht Victor Seitz bei Love Island gar nicht nach einer Partnerin? Seit Montagabend ist der blonde Lockenkopf mit den strahlend blauen Augen in der TV-Kuppelshow zu sehen und geht direkt in die Flirt-Offensive: Tracy Candela und Sabrina Doberstein wickelt er mit seinem süßen Charme und seinem musikalischen Talent jedenfalls schon um den Finger. Aber die Single-Ladys sollten auf der Hut sein, denn angeblich ist der Spanier längst vergeben.

Victors Teilnahme an dem Dating-Format lässt eigentlich darauf schließen, dass er solo ist. Sein Facebook-Profil sagt allerdings etwas anderes. Dort steht es schwarz auf weiß: "In einer Beziehung". Nun wäre es durchaus denkbar, dass der Status veraltet ist und der 20-Jährige sich vor seiner Reise nach Mallorca von seiner vermeintlichen Partnerin trennte. Das eventuelle Liebes-Aus liegt dann allerdings noch nicht lange zurück. Denn am 12. August postete er noch ein Foto, das ihn schlafend im Bett zeigt und schrieb dazu: "Wenn Babe Bilder von mir macht". Den Beitrag versah Victor mit einem Herz-Augen-Emoji und markierte seine mutmaßliche Freundin. Hinzu kommt: Es gibt noch eine weitere Aufnahme, die im Mai entstand und den Hobbymusiker und seine brünette Begleitung sitzend auf einer Klippe zeigt.

Auf dem Profil seiner vermeintlichen Freundin sind hingegen wesentlich eindeutigere Pics zu finden. So knutschen die beiden auf dem Titelbild leidenschaftlich miteinander. Da hat Victor wohl einiges zu erklären – oder etwa nicht? Auf Promiflash-Anfrage gab RTL2 folgendes Statement ab: "Islander Victor ist Single. Bei dem besagten Account handelt es sich um ein Fake-Profil."

"Love Island" läuft dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr auf RTL2.

Instagram / victortravelandfails Victor Seitz, "Love Island"-Kandidat

Facebook / Victor Seitz Victor Seitz mit seiner mutmaßlichen Freundin

Love Island, RTL II Victor Seitz, deutscher "Love Island"-Kandidat

