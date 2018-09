Wer wird 2019 der neue Juror bei Germany's next Topmodel? Kurz nach dem Finale der vergangenen Staffel gab Thomas Hayo sein Show-Aus bekannt – somit ist wieder ein Platz frei neben Modelmama Heidi Klum (45) und Michael Michalsky (51)! Der mit Abstand beliebteste Kandidat unter den Fans scheint Shopping Queen-Moderator Guido Maria Kretschmer (53) zu sein. Doch hätte er überhaupt Lust? Nun verrät der Zuschauerliebling, ob er gerne zur GNTM-Jury gehören würde!

"Es würde mit mir und Heidi in der Jury von 'Germany's next Topmodel' nicht passen, weil ich mehr für das normale Leben gemacht bin", erklärte Guido dem Magazin Closer. Das bedeute aber nicht, dass er kein Fan der Laufsteg-Queen sei: "Für mich ist Heidi eine tolle Frau – süß, ein heißes Gerät und die wahrscheinlich erfolgreichste deutsche Frau im Ausland", schwärmte der 53-Jährige. Deswegen brauche die Beauty auch keineswegs seine Hilfe in der Show.

Vielleicht bekommt Heidi für die kommende 14. Staffel auch gar keine männliche Unterstützung, sondern weibliche – angeblich soll unter anderem Ex-Topmodel Nadja Auermann (47) im Gespräch für den dritten Juryposten sein!

AEDT/WENN.com Designer Guido Maria Kretschmer, 2018

Getty Images Heidi Klum bei den Creative Arts Emmy Awards, 2018

Getty Images Nadja Auermann bei einer Veranstaltung in Frankfurt

