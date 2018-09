Ob Selena Gomez (26) wohl nachtragend ist? Rund sieben Jahre führte die Sängerin eine On-Off-Beziehung zu Justin Bieber (24), die im April womöglich für immer in die Brüche gegangen ist. Vor über zwei Monaten hat sich der Biebs verlobt, und zwar mit dem Model Hailey Baldwin (21). Nun könnte die Verschmähte ihren Herzschmerz auf einem zukünftigen Album ausleben. Der Kanadier hat angeblich sogar Angst vor dem Release der Platte.

Wie HollywoodLife von einem Insider erfahren hat, bereite sich der Musiker schon mental auf die Veröffentlichung vor: "Er weiß, dass sie in den Texten ihr ganzes Herz ausschütten wird. [...] Deshalb hat er Muffensausen und will wissen, was sie über wen sagt." Eine andere Quelle berichtete, dass Sel nicht nur über den "Sorry"-Interpreten singen werde: "Es wird einige versteckte und einige offensichtliche Aussagen über Justin und The Weeknd geben." Wann Selenas Album erscheint, ist jedoch noch nicht bekannt.

Ihr Anfang September veröffentlichtes Enthüllungsinterview mit dem Modemagazin Elle habe Justin übrigens nicht lesen wollen. "Es wäre Hailey gegenüber nicht fair, wenn er so an Selena interessiert wäre", fügte der erste Informant hinzu.

Getty Images Sängerin Selena Gomez bei einer Filmpremiere in Kalifornien

Splash News The Weeknd, Sänger

SplashNews.com Justin Bieber und Hailey Baldwin bei der Fashion Week in New York

