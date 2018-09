Die Büchners sind immer füreinander da! Jens (48) und Daniela (40) haben sich gesucht und gefunden. Der Goodbye Deutschland-Star und seine Liebste haben allerdings in den vergangenen Jahren durchwachsene Zeiten durchgemacht. Zuletzt stellten sie als Kandidaten bei Das Sommerhaus der Stars ihre Ehe mächtig auf die Probe, doch am Ende des Tages halten sie stets zusammen. Dafür bedankt sich Jens bei seiner Danni mit einer süßen Nachricht.

Der Kult-Auswanderer musste am Sonntag einen Auftritt absagen. Nach dem vielen Stress mit seinen musikalischen Performances, TV-Terminen, dem Fancafé und seiner sechsköpfigen Familie hat er wohl die Notbremse gezogen. Er hatte Probleme mit dem Kreislauf und seinem Immunsystem und begab sich in ärztliche Behandlung. Seine Frau ist ihm in diesen schweren Tagen offenbar eine wichtige Stütze. "Ich wusste immer, dass du zu mir stehst und dass du wahnsinnig stark bist. Keiner könnte deiner Stärke das Wasser reichen. Du bist eine Mega-Frau!", schrieb er ihr in einer Nachricht, die die fünffache Mutter bei Instagram öffentlich gemacht hat.

Für Danni ist dieser Beistand anscheinend selbstverständlich: "Du bist nie alleine. Mein Nachname ist Büchner und das bedeutet, ich stehe immer zu dir, in guten wie in schlechten Zeiten."

Instagram / dannibuechner Daniela und Jens Büchner, TV-Stars

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner (zweite von links) mit ihren Kindern Volkan, Jada und Joelina

Anzeige

Instagram / buechnerjens Jens Büchner und Daniela Karabas mit den Zwillingen Jenna und Diego

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de