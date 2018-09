Pascal Kappés will sein Liebes-Glück nicht mehr für sich behalten! Im Juni trennten sich der Ex-Berlin - Tag & Nacht-Star und seine schwangere Noch-Ehefrau Denise (28). Einen Monat nach dem Liebes-Aus zeigte sich der Serien-Darsteller mit einer mysteriösen Dame im Netz. Seine Fans spekulierten daraufhin, ob es sich bei der brünetten Beauty um Pascals neue Flamme handeln könnte. Doch der Schauspieler äußerte sich zu den Gerüchten nicht – bis jetzt! Mit einer süßen Liebeserklärung machte er seine frische Liebe nun offiziell!

"Nähe bedeutet Vertrauen. Ich bin froh, dass du in meinem Leben bist", schrieb der Tattoo-Fan zu seinem neuesten Beitrag auf Instagram. Dazu veröffentlichte er ein Pic von einem Fotoshooting, auf dem er und seine Liebste Lea Marie eng umschlungen miteinander posieren. Das ist aber noch nicht alles: In seinem Post bezeichnete er das Model auch als seine Freundin – eindeutiger geht es kaum!

Nicht nur Pascal blickt in Sachen Liebe wieder nach vorne – auch seine Ex Denise hat einen neuen Mann an ihrer Seite: "Es gibt da sicherlich jemanden, der im Moment irgendwo an meiner Seite ist. Denjenigen kenn ich schon ganz, ganz, ganz viele Jahre. Schon so rund zwölf Jahre und das ist eigentlich schon ein sehr langer Freund", bestätigte die Influencerin im August ihre neue Beziehung gegenüber Promiflash.

Collage: Instagram / denise_temlitz_official & pascal.kappes Denise und Pascal Kappés

Anzeige

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés und Lea Marie

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès und ihr Freund Tim

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de