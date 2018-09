Rosenkrieg oder rosige Zeiten? Vor wenigen Tagen hatte Ex-Rosenlady Jessica Paszka (28) öffentlich gegen ihre Nachfolgerin Nadine Klein (32) gewettert. Die amtierende Bachelorette sei in Jessis Augen "langweilig" und eine billige Kopie von ihr. Bei der Angermaier Trachtennacht in München hörte sich die sportliche Essenerin im Gespräch mit Promiflash jetzt allerdings ganz anders an: "Ich finde das neue Bachelorette-Paar echt sehr, sehr schön. Ich finde die beiden echt sehr süß. Die sind sehr harmonisch und dass es gefunkt hat, hat man ja gesehen." Warum sie vor wenigen Tagen noch so über Nadine abgelästert hat? Auch darauf gab die TV-Beauty Promiflash eine Antwort.

