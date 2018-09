Was für eine ladylike Aktion von Selena Gomez (26)! Die Sängerin war im Juni von Stefano Gabbana (55) via Social Media als "wirklich hässlich" bezeichnet worden. Lange hielt sie sich mit einer Antwort zurück, doch jetzt hat sie auf subtile Weise ein Statement abgegeben: Auf der New York Fashion Week zeigte sie sich nicht nur in absoluter Topform, sondern auch mit einem funkelndem Accessoire auf ihrem Kopf: Mit einer Haarspange schickte Selena dem Mitbegründer des Labels Dolce & Gabbana eine selbstbewusste Andeutung!

Das Schmuckstück auf dem brünetten Schopf der "Wolves"-Interpretin bestand aus vier glitzernden Buchstaben: UGLY (zu Deutsch: hässlich). Weitere Gegenwehr außer dieser optischen Retourkutsche gab es ihrerseits nicht. Ob der italienische Designer wohl mit solch einer Antwort gerechnet hat?

Stefanos Aussage hatte im Übrigen dafür gesorgt, dass Miley Cyrus (25) ihre Kollegin verteidigt – und das, obwohl sie eigentlich mit Selena zerstritten sein soll. "Also, was dieser Schwachkopf gesagt hat, (falls es wahr ist) ist totaler Blödsinn", schrieb die "Wrecking Ball"-Sängerin auf ihrem Instagram-Profil.

