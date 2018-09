So schnell ging Vanessa Mais (26) Liebesgeschichte wirklich! Im vergangenen Jahr gab die Schlagersängerin ihrem Liebsten Andreas Ferber das Jawort in einer romantischen Zeremonie. Herzerwärmend war auch der Heiratsantrag: Andreas, der zugleich auch Vanessas Manager ist, hielt ganz romantisch im Sommerurlaub 2015 um die Hand seiner Liebsten an, wie die Musikerin der Öffentlichkeit erzählte. Doch das war etwas geflunkert – eigentlich sind die Turteltauben einander schon viel länger versprochen!

Das verrät die "Nie wieder"-Interpretin jetzt in ihrem neusten YouTube-Video. "Andreas und ich sind schon viel länger verlobt, als das die Medien wissen. Wir sind ziemlich früh zusammengezogen und wir waren ziemlich früh verlobt. [...] Wie waren ein halbes Jahr später verlobt", gestand die Brünette. Kennengelernt haben sich Vanessa und der Stiefsohn von Andrea Berg (52) bereits 2012 – kurz darauf wurde dann die Frage aller Fragen gestellt!

Für die einstige Let's Dance-Teilnehmerin war einfach schon von Beginn an klar, dass Andreas der Mann ihres Lebens sei, wie sie im Bild-Interview 2017 offenbarte: "Vom ersten Moment an wusste ich, dass ich Andreas einmal heiraten werde. Ich kann nicht sagen, warum ich das sofort gefühlt habe, aber ich war mir sicher!"

Cinamon Red/WENN.com Vanessa Mai und Andreas Ferber

Getty Images Vanessa Mai, Schlagersängerin

Hannes Magerstaedt/Getty Images Vanessa Mai, Andreas Ferber, Andrea Berg und Uli Ferber beim Oktoberfest 2016

