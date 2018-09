Was für ein rarer Anblick von Mats Hummels (29)! Eigentlich ist ja seine Frau Cathy (30) diejenige, die ihre Fans regelmäßig mit süßen Schnappschüssen von Sohnemann Ludwig und Updates aus ihrem Leben mit dem Profi-Fußballer versorgt. Mats' Social-Media-Kanäle hingegen sind voll von seiner Passion – Fußball. Familienfotos sind darin eher selten zu finden. Umso besonderer ist daher nun dieser Schnappschuss: Der deutsche National-Kicker postete ein niedliches Vater-Sohn-Foto!

Mats veröffentlichte das süße Selfie am Dienstag in seiner Instagram-Story. Dieses zeigt den Sportler und seinen Spross bei einem gemeinsamen Spaziergang – von dem kleinen Ludwig sind auf dem Foto jedoch nur die Beinchen im Kinderwagen zu sehen. Demnach scheint sich auch der Papa an Cathys Regel zu halten, das Gesicht des gemeinsamen Nachwuchses nicht öffentlich zu zeigen.

Dies ist der Moderatorin besonders wichtig, da sie so Ludwigs Privatsphäre schützen will. Das Gesicht ihres Babys schneidet sie meist aus dem Foto aus oder verdeckt es mit einem Emoji.

Instagram / aussenrist15 Mats Hummels mit seinem Sohn Ludwig, September 2018

Getty Images Fußball-Nationalspieler Mats Hummels, 2018

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels mit Baby Ludwig, September 2018

