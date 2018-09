Überschreiten Carmen (53) und Robert Geiss (54) jetzt etwa dunkle Grenzen? Seit die Sendung läuft, können die Zuschauer der Luxus-Familien-Doku Die Geissens den beiden Töchtern Shania Tyra (14) und Davina Shakira (15) beim Großwerden zusehen. Dabei ist die Fernsehfamilie bekannt für ihren extravaganten Lebensstil und ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm, mit dem sie das TV-Publikum bespaßt. Jetzt könnte Robert allerdings zu weit gegangen sein: Seine jüngere Tochter Shania erhält von ihm Schießunterricht.

In einem YouTube-Video des berühmten Quartetts weiht der 54-Jährige das Nesthäkchen in sein neuestes Hobby ein: das Schießen! Geballert wird allerdings nicht mit einer Pistole, sondern mit einem monströsen Maschinengewehr – kindgerecht sieht anders aus! "Ich war krank und brauchte einfach mal wieder ein bisschen Action. Also hat Papa entschieden: Wir müssen jetzt ein paar Zombies erschießen", flötete die 14-Jährige fröhlich in die Kamera. Im Garten ihres üppigen Anwesens hatte das Familienoberhaupt schwarze Zombiefiguren an die Pinienbäume geklebt. Sie dienten als Zielscheiben.

Shanias ältere Schwester Davina filmte das Schieß-Spektakel, erkannte aber den Ernst in dem fragwürdigen Zeitvertreib und warnte: "Mama killt uns, wenn sie das sieht!" Was Carmen wohl von der Aktion hält?

Instagram / robertgeiss_1964 Robert Geiss, Self-Made-Millionär

Anzeige

RTL II Davina, Robert, Carmen und Shania Geiss

Anzeige

RTL II, "Die Geissens" Shania Tyra Geiss und ihre Schwester Davina Shakira

Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Robert seine Tochter schießen lässt? Ich finde das völlig in Ordnung. Das geht gar nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de